Savunma sanayiinde üretimler sürüyor
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Savunma sanayiinde üretimler sürüyor

Savunma sanayiinde üretimler sürüyor Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Makine Prodüksiyon Grubu tarafından yerli olarak üretilen "Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı-M4K"ların yeni teslimatlarının yapıldığını bildirdi.

26.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:07

Savunma sanayiinde üretimler sürüyor

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Makine Prodüksiyon Grubu tarafından yerli olarak üretilen "Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı-M4K"ların yeni teslimatlarının yapıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterindeki taktik tekerlekli araçların arıza veya kurtarılmasında kullanılmak üzere MPG tarafından yerli olarak üretilen "Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı-M4K"ların yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu.

Başkanlıktan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Savunma sanayiinde üretimler sürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterindeki taktik tekerlekli araçların arıza veya kurtarılmasında kullanılmak üzere MPG tarafından yerli imkanlarla üretilen 'Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı-M4K'ların yeni teslimatları yapıldı."

Savunma sanayiinde üretimler sürüyor

Kaynak: İHA

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