Savunma sanayiinde üretimler sürüyor
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Savunma sanayiinde üretimler sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Makine Prodüksiyon Grubu (MPG) tarafından yerli olarak üretilen "Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı-M4K"ların yeni teslimatlarının yapıldığını bildirdi.

Savunma sanayiinde üretimler sürüyor
26.05.2020 11:54 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:54

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Makine Prodüksiyon Grubu (MPG) tarafından yerli olarak üretilen "Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı-M4K"ların yeni teslimatlarının yapıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterindeki taktik tekerlekli araçların arıza veya kurtarılmasında kullanılmak üzere MPG tarafından yerli olarak üretilen "Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı-M4K"ların yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu.

Başkanlıktan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Savunma sanayiinde üretimler sürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterindeki taktik tekerlekli araçların arıza veya kurtarılmasında kullanılmak üzere MPG tarafından yerli imkanlarla üretilen 'Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı-M4K'ların yeni teslimatları yapıldı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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