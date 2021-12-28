SAVUNMA SANAYİİNDE TESLİMATLAR DEVAM EDİYOR "ILGAR" - Haberler
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SAVUNMA SANAYİİNDE TESLİMATLAR DEVAM EDİYOR "ILGAR"

SAVUNMA SANAYİİNDE TESLİMATLAR DEVAM EDİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yenilenen ILGAR'ın yeni teslimatlarının TSK'ya gerçekleştirildiğini açıkladı.

T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yenilenen ILGAR'ın yeni teslimatlarının TSK'ya gerçekleştirildiğini açıkladı.

Başkan Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda yenilenen ILGAR ile ilgili gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu:

"Elektronik Taarruz amacıyla geliştirdiğimiz, milli yazılım ve donanım altyapısına sahip ILGAR Mu habere Elektronik Harp Sistemleri, taktik sahada güvenlik güçlerimize büyük avantaj sağlıyor. "

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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