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Savunma sanayiinde strateji büyüme ivmesini hızlandırdı

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri Filiz Yeşilyurt ve Ensar Yeşilyurt'un araştırmasına göre, 1990'lı yıllardan itibaren belirlenen savunma sanayii stratejisi, sektörde büyüme ivmesini hızlandırdı.

14.01.2020 07:59 | Son Güncelleme: 14.01.2020 07:59
Savunma sanayiinde strateji büyüme ivmesini hızlandırdı

öğretim üyeleri Filiz ve Ensar Yeşilyurt'un araştırmasına göre, 1990'lı yıllardan itibaren belirlenen savunma sanayii stratejisi, sektörde büyüme ivmesini hızlandırdı.

Kaynak: Dunya.com

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