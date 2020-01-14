Savunma sanayiinde strateji büyüme ivmesini hızlandırdı

14.01.2020 07:59 | Son Güncelleme: 14.01.2020 07:59

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri Filiz Yeşilyurt ve Ensar Yeşilyurt'un araştırmasına göre, 1990'lı yıllardan itibaren belirlenen savunma sanayii stratejisi, sektörde büyüme ivmesini hızlandırdı.