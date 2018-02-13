Savunma Sanayii Müsteşarlığından Ssik Açıklaması
Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu haberlerin tümü gerçek dışı olup, esas olarak gizli olan SSİK kararları konusunda yapılan basın açıklaması dışında bir bilgiye itibar edilmemesi gerektiği açıktır.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu haberlerin tümü gerçek dışı olup, esas olarak gizli olan SSİK kararları konusunda yapılan basın açıklaması dışında bir bilgiye itibar edilmemesi gerektiği açıktır." denildi.
Kaynak: Dunya.com