Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısında 13.5 Milyar Bedeli Olan Projeler Değerlendirildi

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısında toplam 13.5 milyar TL bedeli olan projeler değerlendirildi. Toplantıda, savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili tedbirler alındı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Sanayii İcra Komitesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandığı belirtildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, sınırlar içinde ve ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alındığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Toplam 13.5 milyar TL bedeli olan projelerin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; ATAK helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması, yeni İHA sistemleri, kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu ile güvenlik birimlerimizin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirilmiştir." - ANKARA