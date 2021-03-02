Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi
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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi

02.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:28
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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