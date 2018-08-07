Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, Yerli ve Milli Sistemlere Yenilerini Eklemeye Yönelik...

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, Yerli ve Milli Sistemlere Yenilerini Eklemeye Yönelik...

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler hakkında yeni kararlar alındı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, Yerli ve Milli Sistemlere Yenilerini Eklemeye Yönelik...

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler hakkında yeni kararlar alındı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et