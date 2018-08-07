Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, Yerli ve Milli Sistemlere Yenilerini Eklemeye Yönelik...
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler hakkında yeni kararlar alındı.
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler hakkında yeni kararlar alındı.
Son Dakika! Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Sonrası Açıklama: Toplamda 13.5 milyar TL Bedeli Olan Projeler Değerlendirildi