Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili tedbirler alındı. 07.08.2018 18: 34: 00 TSI

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