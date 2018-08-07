Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda Savunma Sanayi ve Teknolojilerini Geliştirme,...
IHAAW183400-SIY/07-08-2018 - Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı’nda savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili tedbirler alındı.
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili tedbirler alındı. 07.08.2018 18: 34: 00 TSI
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