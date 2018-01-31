Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, toplam 9,4 milyar dolar bedeli olan 55 projenin değerlendirildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından yapılan yazılı açıklamada, Komitenin, gerçekleştirilen yasal düzenleme sonrasında ilk defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, Zeytin Dalı Harekatı'nda ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplam 9,4 milyar dolar bedeli olan 55 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir."