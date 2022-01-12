Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı - Haberler
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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

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AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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