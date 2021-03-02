Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanı da katılacak
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Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanı da katılacak

02.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:02
Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanı da katılacak

SAVUNMA Sanayii İcra Komitesi toplantılarına bundan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katılabilecek.

SAVUNMA Sanayii İcra Komitesi toplantılarına bundan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişikliğe gidildi. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne; Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı da katılacak. Değişikliğin ardından ilk toplantı, bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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