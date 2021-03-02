Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden milli sistemlere yenilerini ekleme kararı
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Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden milli sistemlere yenilerini ekleme kararı

02.03.2021 20:13 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:17
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden milli sistemlere yenilerini ekleme kararı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda gerçekleşen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konular ele alındı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda gerçekleşen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konular ele alındı. 

Savunma Sanayii İcra Komitesi, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konular ele alındı. Bu kapsamda haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, modernizasyonlar ve yeni teknolojilere ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı. 

Türk savunma sanayiinin açık veya gizli ambargolarla hedef alındığı vurgulanan toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü ve sistematik çalışmanın, kurumlar arası koordinasyonun ve maliyet etkin yönetimin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, "Türkiye yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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