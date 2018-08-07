Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde toplam 13.5 milyar TL bedeli olan projeler değerlendirildi. ATAK helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması, yeni İHA sistemleri, kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu ile güvenlik birimlerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirildi. 07.08.2018 18: 26: 39 TSI

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