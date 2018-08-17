Savunma Sanayii Başkanlığından TL Hamlesi
Savunma Sanayii Başkanlığı, imzalanan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilen teminatların Türk Lirası'na çevrileceğini ve ilk defa imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek olan teminatların Türk Lirası olarak belirleneceğini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanlığı, imzalanan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilen teminatların Türk Lirası'na çevrileceğini ve ilk defa imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek olan teminatların Türk Lirası olarak belirleneceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com