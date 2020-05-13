Savunma Sanayii Başkanlığından Amfibi çıkarma gemisi paylaşımı
Savunma Sanayii Başkanlığından (SSM) Amfibi Çıkarma gemisi ile ilgili paylaşımda bulundu.
13.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:10
Savunma Sanayii Başkanlığından (SSM) Amfibi Çıkarma gemisi ile ilgili paylaşımda bulundu.
SSM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LST Amfibi Çıkarma Gemisi ile ilgili özelliklere yer verildi. Geminin 2 adet 25 tonluk güverte vinci, 2 adet değişken açılır pervane özelliğine yer verilerek menzilinin 5000 NM, en yüksek süratinin 18 knot olduğu, üreticinin Anadolu Tersanesi olduğu kaydedildi. - ANKARA
Kaynak: İHA