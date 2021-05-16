- Savunma Sanayii Başkanlığı, TSK'nın gücüne güç katıyor
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- Savunma Sanayii Başkanlığı, TSK'nın gücüne güç katıyor

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK - Haberler | 3. Sayfa

- Savunma Sanayii Başkanlığı, TSK'nın gücüne güç katıyor Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), güvenlik güçlerine Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi taşıyıcılı PARS ve KAPLAN araçlarının yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu.

- Savunma Sanayii Başkanlığı, TSK'nın gücüne güç katıyor

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), güvenlik güçlerine Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi taşıyıcılı PARS ve KAPLAN araçlarının yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu.

SSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında teslimatların devam ettiği belirtilerek, "Güvenlik güçlerimize OMTAS taşıyıcılı PARS ve KAPLAN araçlarının yeni teslimatları yapıldı" ifadesi kullanıldı.

- Savunma Sanayii Başkanlığı, TSK'nın gücüne güç katıyor
- Savunma Sanayii Başkanlığı, TSK'nın gücüne güç katıyor
- Savunma Sanayii Başkanlığı, TSK'nın gücüne güç katıyor
- Savunma Sanayii Başkanlığı, TSK'nın gücüne güç katıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

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