Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan "varız" paylaşımı - Haberler
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Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan "varız" paylaşımı

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Güncel

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan "varız" paylaşımı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk savunma sanayiince üretilen, özgün ve nitelikli ürünlerin yer aldığı, özel hazırlanan video klibi paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan "varız" paylaşımı

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk savunma sanayiince üretilen, özgün ve nitelikli ürünlerin yer aldığı, özel hazırlanan video klibi paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden, Türk savunma sanayiinde üretilen yerli ve milli ürünlerin yer aldığı, özel hazırlanan video klibi paylaştı. Savunma Sanayii Başkanı Demir'in, "varız" etiketiyle paylaştığı gönderide, "Türk savunma sanayii, ürettiği ürünlerle her yerde! Havada, karada, denizde, uzayda. İstiklal ve istikbalimiz için varız" ifadeleri yer aldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan varız paylaşımı

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan varız paylaşımı

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan varız paylaşımı

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Son Dakika Haberleri

İsmail Demir, Türk, Güncel, Haber

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