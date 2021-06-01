Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin 110'uncu kuruluş yıl dönümü için özel klip
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Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin 110'uncu kuruluş yıl dönümü için özel klip

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Hava Kuvvetleri'nin 110'uncu kuruluş yıl dönümü için özel hazırlanan bir video klip paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Hava Kuvvetleri'nin 110'uncu kuruluş yıl dönümü için özel hazırlanan bir video klip paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk Hava Kuvvetleri 110 yaşında. Gökyüzünün çelik kanatlı bekçileri Türk Hava Kuvvetlerimizin 110. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Başkan Demir'in paylaşımında Türk Hava Kuvvetleri'nin 110'uncu kuruluş yıldönümü için özel hazırlanan video klip de yer aldı.

-İHA-

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin 110'uncu kuruluş yıl dönümü için özel klip
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin 110'uncu kuruluş yıl dönümü için özel klip
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin 110'uncu kuruluş yıl dönümü için özel klip
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin 110'uncu kuruluş yıl dönümü için özel klip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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