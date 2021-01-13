Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki casusluk ve rüşvet şebekesi, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla çökertildi. Şebekenin başındaki Yusuf Hakan Özbilgin'in evinde 5 milyon euro bulundu. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'nin gözbebeği yerli ve milli üretimin merkezi Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki casusluk ve rüşvet şebekesi, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak çalışmasıyla çökertildi.

İHALELERLE İLGİLİ TEKNİK BİLGİLERİ SIZDIRDILAR

Konuyla ilgili Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 2018'de İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan Yusuf Hakan Özbilgin, aralarında yabancı firma temsilciliği de yapan şirket temsilcilerine ihalelerle ilgili teknik bilgileri sızdırdı. Bu yöntemle belirlenen kriterleri öğrenen şirketler, ihalelerde fiyatları kırarak haksız kazanç sağladılar. İhale bilgilerini sızdırarak vurgun yaptığı belirlenen Özbilgin ile birlikte yabancı firma temsilciliği yapan şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

EVİNDEN 5 MİLYON EURO ÇIKTI

Savunma sanayi uzmanı Özbilgin'in evinde arama yapan polis tam 5 milyon euro ele geçirdi. Gözaltına alınan isimler arasında Özbilgin haricinde bilgileri sızdıran firma sahibi Mustafa Sırrı Akın, firma çalışanı Emre Özlük, müşavirlik firması sahibi Emre Alp Durmaz ile firma çalışanları Süleyman Çelikoğlu ve Tuğba Kent de bulunuyor.

BİR YILLIK GİZLİ TAKİP

Operasyon, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın savunma sanayiine yönelik koruyucu, önleyici istihbarat çalışmaları kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı çalışanı ile bazı firmaların rüşvet karşılığında ihaleye fesat karıştırdıklarını belirlemesiyle başladı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma süresince MİT ve Emniyet, Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordineli bir operasyon yürüttü. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bir yıl süren teknik takip ve çalışmalar sonucunda savunma sanayii görevlilerinin ihale, proje, tedarik ve maliyet fiyatlama bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren yabancı firma temsilciliği yapan kişilere aktardıkları, bunun karşılığında maddi kazanç sağladıkları tespit edildi.

EVLERDE YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ÇIKTI

Savunma Sanayii Başkanlığı İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi eski Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin'in ihalelerle ilgili yabancı firma temsilciliği de yapan şirketlere gerekli bilgileri sızdırdığı, bu kapsamda ihaleye giren firmaların rakamları kırarak haksız kazanç sağladığı, Özbilgin ve diğer şüphelilerin bu yöntemle rüşvet çarkı oluşturdukları tespit edildi. Özbilgin'in evinde yapılan aramada 5 milyon euro nakit para bulundu. Gözaltına alınan diğer 5 kişinin evlerinde de yüklü miktarda döviz ele geçirildiği, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi