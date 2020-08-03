Savunma Sanayii Başkanı: TEBER-82 Güdüm Kitlerimizin yeni teslimatlarını gerçekleştirdik
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Savunma Sanayii Başkanı: TEBER-82 Güdüm Kitlerimizin yeni teslimatlarını gerçekleştirdik

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'TEBER-82 Güdüm Kitleri'nin yeni teslimatlarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Savunma Sanayii Başkanı: TEBER-82 Güdüm Kitlerimizin yeni teslimatlarını gerçekleştirdik
03.08.2020 13:30 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:59

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'TEBER-82 Güdüm Kitleri'nin yeni teslimatlarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 'Durmak yok' mesajıyla yaptığı paylaşımda, "Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerimizin yeni teslimatlarını gerçekleştirdik" dedi.TEBER-82, 270 kilogram ağırlığa sahip ve maksimum 50 kilometre/saat sahip hareketli hedefleri takip edebiliyor. Minimum 2 maksimum 28 kilometre menzile sahip TEBER-82 lazer arayıcı başlığa ve sahada bombaya hızlı entegre kabiliyetine sahip.


Kaynak: DHA

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