Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(yerli savaş uçağı) Biz bu işi başaracağız."

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(yerli savaş uçağı) Biz bu işi başaracağız."

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(yerli savaş uçağı) Biz bu işi başaracağız." - ANKARA

Kaynak: İHA
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