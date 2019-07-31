Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(yerli savaş uçağı) Biz bu işi başaracağız."
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(yerli savaş uçağı) Biz bu işi başaracağız." - ANKARA
Kaynak: İHA
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