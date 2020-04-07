Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk...
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir.
07.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:14
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." - ANKARA
Kaynak: İHA