Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk... - Haber
İsmail Demir, Roketsan, 3. Sayfa

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk...

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir.

07.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:14
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haber
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haber
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haber
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Erdoğan'dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan'dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu
Danla, Cemal'in videosunu ifşa etti! İzleyenler kahkahaya boğuldu Haber
Danla, Cemal'in videosunu ifşa etti! İzleyenler kahkahaya boğuldu
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu Haber
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi
Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Inter, Lionel Messi'yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor
Inter, Lionel Messi'yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu
Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi
Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak
Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti
Anne babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi
Anne babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi
Yaşlı kadının şüpheli ölümü ile ilgili gerçek, otopsi sonucunda ortaya çıkacak
Yaşlı kadının şüpheli ölümü ile ilgili gerçek, otopsi sonucunda ortaya çıkacak
Bağdat Caddesi, hayalet caddeye döndü
Bağdat Caddesi, hayalet caddeye döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Pınar Deniz İrem Derici Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Polis Bursa Antalya
Şu an buradasınız: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 17:31:28. #1.14#
title