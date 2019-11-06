06.11.2019 13:01 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:03

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezi'ni gezdi

KOCAELİ - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bir dizi ziyaret için Kocaeli'ye geldi. Demir, Kocaeli'deki ilk ziyaretini Kocaeli Bilim Merkezi'ne gerçekleştirdi. Demir'e ziyareti sırasında yetkililer eşlik etti. Merkezi gezen Demir, yetkililerden çeşitli bilgiler aldı. Demir, ziyaretinin ardından bu yıl 6.'sı gerçekleştirilecek SANTEK Fuarı'nın açılış törenine katılacak.

Kaynak: İHA