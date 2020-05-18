Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Hassas Güdüm Kiti Projesi kapsamında üretiğimiz HGK-84'ün...
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Hassas Güdüm Kiti Projesi kapsamında üretiğimiz HGK-84'ün lazer arayıcı başlık ile vuruş hassasiyeti geliştirildi.
18.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:18
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Hassas Güdüm Kiti Projesi kapsamında üretiğimiz HGK-84'ün lazer arayıcı başlık ile vuruş hassasiyeti geliştirildi. Atış testinde yüksek başarı ile hedefi vuran lazer arayıcı başlıklı HGK-84 envantere girdi." - ANKARA
Kaynak: İHA