Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir : "Hammadde ve üretim Türkiye'de olmalı"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ticaret Geliştirme toplantısında konuştu

İSTANBUL - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayiinde Milli ve Yerli Ürünlerin Ülke Ekonomisindeki Yeri, Olumlu Etkileri ve Stratejik Önemi" konulu Ticaret Geliştirme Toplantısına katıldı. Demir, "Üretim, hammadde ve tezgahın Türkiye'de olması gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ticaret Geliştirme Toplantısı'na katıldı. İkitelli Organize Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen toplantının konusu; "Savunma Sanayiinde Milli ve Yerli Ürünlerin Ülke Ekonomisindeki Yeri, Olumlu Etkileri ve Stratejik Önemi" oldu. Demir, "Sanayici taşa, toprağa binaen parasını harcarsa üretime harcayacak parası kalmıyor. Tabii bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız' da bir farkındalık var. Yani kararlılık ve devamlılık bunu sürekli vurgulamak gerekiyor. Tabii savunma sanayindeki şanslılığımız belki bu iradenin devamlılığının da getirilmesi, kararlılığın devamlılıkla beraber sürdürülmesi. Şu anda içinden geçtiğimiz kritik bir dönem var. Dövizin yükselişini görüyoruz bu bir sarmal oluşturuyor. Burada meselenin üretim olduğu, ihracat olduğu çeşitli vesilelerle vurgulanıyor ama bir taraftan da yurt dışından almak zorunda kaldığımız hammadde ve teçhizat var. Biz girdilerimizin hemen hemen tamamını yerli yapmakla ilgili bir kararlılık gösterirsek tabii hepsinin tamamının yerli olmasının imkansızlığını ve anlamsızlığını biliyoruz ama Türkiye'de yapılabilecek ve Türkiye'deki maliyetlerini aşağı çekilebilecek üretim, hammadde ve tezgahın Türkiye'de olması gerekiyor. Burada da anahtar kelime hacim ve maliyet. Eğer hacim oluşturamazsak maliyetler düşmez" açıklamasında bulundu.

Sözlerini meslek eğitim liseleriyle ilgili planlarını anlatarak sürdüren Başkan Demir, "Meslek liseleri, meslek yüksekokulları, meslek eğitim okulları özel olarak eğildik. Bu anlamda iş birliği yapmak üzere bir adım attık. Savunma sanayi şirketlerimizin birçoğu belirli liselerin ve yüksekokulları kendi himaye altına aldılar, staj imkanlarını arttırdılar. ve bu konuda özel projeler yapmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan da bütün sanayi kümelenmelerimiz ve Organize Sanayi Bölgelerimizi de belirli şekilde meslek yüksekokulu ve liseleri sahiplenmeleri, oradaki arkadaşlarımız iş imkanı tanımalarını bekliyoruz" dedi.