Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Fırtına Obüsleri'nde kullanılan topçu mühimmatlarının etkin...
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Fırtına Obüsleri'nde kullanılan topçu mühimmatlarının etkin...

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Fırtına Obüsleri'nde kullanılan topçu mühimmatlarının etkin ve verimli bir şekilde hedefe ulaşmasını sağlayan sevk sistemlerinin yerli imkanlarla geliştirilmesini sağlayacağız."

06.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:12
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

Savunma Sanayii Başkanı : "Fırtına Obüsleri'nde kullanılan topçu mühimmatlarının etkin ve verimli bir şekilde hedefe ulaşmasını sağlayan sevk sistemlerinin yerli imkanlarla geliştirilmesini sağlayacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA
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