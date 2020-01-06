Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Fırtına Obüsleri'nde kullanılan topçu mühimmatlarının etkin...
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Fırtına Obüsleri'nde kullanılan topçu mühimmatlarının etkin ve verimli bir şekilde hedefe ulaşmasını sağlayan sevk sistemlerinin yerli imkanlarla geliştirilmesini sağlayacağız."
06.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:12
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Fırtına Obüsleri'nde kullanılan topçu mühimmatlarının etkin ve verimli bir şekilde hedefe ulaşmasını sağlayan sevk sistemlerinin yerli imkanlarla geliştirilmesini sağlayacağız." - ANKARA
Kaynak: İHA