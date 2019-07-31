Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(F-35) Bize başka bir yol bırakılmazsa başka kapıların...

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(F-35) Bize başka bir yol bırakılmazsa başka kapıların...

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(F-35) Bize başka bir yol bırakılmazsa başka kapıların denenmesi ile ilgili çalışmalarımızı yaptık."

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(F-35) Bize başka bir yol bırakılmazsa başka kapıların denenmesi ile ilgili çalışmalarımızı yaptık." - ANKARA

Kaynak: İHA
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