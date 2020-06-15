Savunma Sanayii Başkanı: Hava savunma toplarının elektronik alt bileşenleri yenileniyor SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan 35 milimetre çekili hava savunma toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor" dedi.

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan 35 milimetre çekili hava savunma toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, katmanlı hava savunma sistemini güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Demir, "35 milimetre Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projemiz kapsamında TSK envanterinde bulunan 35 milimetre çekili hava savunma toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA