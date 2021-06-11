Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yol haritası çizmek istiyoruz
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Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yol haritası çizmek istiyoruz

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yol haritası çizmek istiyoruz
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

SAVUNMA Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Elazığ'da, "Ülkemize önemli katkılarda bulunması muhtemel projeler, iş alanlarıyla ilgili görüşmelerde bulunup, yol haritası çizmek istiyoruz" dedi.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Elazığ'da, "Ülkemize önemli katkılarda bulunması muhtemel projeler, iş alanlarıyla ilgili görüşmelerde bulunup, yol haritası çizmek istiyoruz" dedi. 

Savunma Sanayii Başkanı Demir, beraberinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile çeşitli programlara katılmak üzere Elazığ'a geldi. Temaslarına Vali Erkaya Yırık'ı ziyaret ederek, başlayan Demir, baba ocağında bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Elazığ'da savunma sanayi şirketlerinin yöneticileriyle yatırımlara ilişkin istişarelerde bulunacağını aktaran Demir, "Ülkemizde giderek göz dolduran, öne çıkan savunma sanayi sistemiyle ilgili temaslarda bulunacağız ve savunma sanayi şirketlerinin yetkilileriyle birlikte sahada olacağız, temasta bulunup neler yapacağımızı istişare edeceğiz. İnşallah bu istişare neticesinde ilimize ve ülkemize önemli katkılarda bulunması muhtemel projeler, iş alanlarıyla ilgili görüşmelerde bulunup, bir yol haritası çizmek istiyoruz. Geçmişte benzeri teşebbüslerimizde ufak da olsa bazı adımları atabildik ama bu sefer daha da umutluyuz. İnşallah savunma sanayi alanı başta olmak üzere sanayinin diğer alanlarında yetkinlik oluşturarak, ilgili kuruluşların desteğiyle burada bir varlık göstereceğiz. Üniversitemiz, araştırma kurumlarımız, sanayicilerimizle beraber ilimize ve ülkemize katkıda bulunacağız. Ülkemizin bu teknoloji yolculuğunda pay sahibi olmak ve gururu yaşamak önemlidir. Buna vesile olabilirsek ne mutlu diyorum" diye konuştu. 


Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yol haritası çizmek istiyoruz
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yol haritası çizmek istiyoruz
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yol haritası çizmek istiyoruz
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yol haritası çizmek istiyoruz
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yol haritası çizmek istiyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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