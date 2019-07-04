Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Türkiye elindeki bir ürünü gerektiği zaman gerektiği yerde kullanmak üzere harekete geçebilir"

Doğu Akdeniz konusunda S 400'ü alıpta denklemi değiştirelim diye bir planlama yok"

"Libya bir hayat memat meselesi haline gelmiştir"

" Yaptırımlar belirli bir süre belirli zorluklarla karşılaşmamıza yol açacaktır. Ancak bunun nihai sonucu savunma sanayimizin dahada güçlenmesi anlamına gelecektir"

Kaynak: İHA