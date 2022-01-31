Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türk savunma sanayisinin 2022 hedeflerini anlattı (1)

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, özgün helikopter GÖKBEY'in ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl gerçekleştireceklerini belirterek, "Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET de hangardan çıkacak ve yer testleri başlayacak." dedi.

Demir, HAVELSAN'da yapılan "2021 Değerlendirme ve 2022 Hedefler Toplantısı"nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.