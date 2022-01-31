Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türk savunma sanayisinin 2022 hedeflerini anlattı (1) - Haberler
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Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türk savunma sanayisinin 2022 hedeflerini anlattı (1)

AA, Mustafa Çalkaya - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, özgün helikopter GÖKBEY'in ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl gerçekleştireceklerini belirterek, "Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET de hangardan çıkacak ve yer testleri başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, özgün helikopter GÖKBEY'in ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl gerçekleştireceklerini belirterek, "Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET de hangardan çıkacak ve yer testleri başlayacak." dedi.

Demir, HAVELSAN'da yapılan "2021 Değerlendirme ve 2022 Hedefler Toplantısı"nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türk savunma sanayisinin 2022 hedeflerini anlattı (1)

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türk savunma sanayisinin 2022 hedeflerini anlattı (1)

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türk savunma sanayisinin 2022 hedeflerini anlattı (1)

AA / Mustafa Çalkaya - Güncel

İhlas Haber Ajansı, Milli, Türk, SİHA, Ekonomi, Güncel, Haber

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