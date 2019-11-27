Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Teslim edilen MPT-76 sayısı 52 bini geçti"
Haberler » Güncel » Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Teslim edilen MPT-76 sayısı 52 bini geçti" - Haber

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Teslim edilen MPT-76 sayısı 52 bini geçti"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerine teslim edilen yerli ve milli MPT-76 silahı sayısının 52 bini geçtiğini bildirdi.

27.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:42
Savunma Sanayii Başkanı Demir:

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerine teslim edilen yerli ve milli MPT-76 silahı sayısının 52 bini geçtiğini bildirdi.


Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından, "Güvenlik güçlerimize yerli ve milli silahlarımızla destek olmaya devam ediyoruz. 12 binden fazla MPT-76 daha teslim ettik. Teslim ettiğimiz MPT-76 sayısı 52 bini geçti" notuyla bir klip paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et