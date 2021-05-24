Savunma Sanayii Başkanı Demir: "SİHA ithal eden Türkiye'den SİHA ihraç eden Türkiye'ye"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin SİHA ithal eden bir ülkeden artık ihraç eden bir ülke haline geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin SİHA ithal eden bir ülkeden artık ihraç eden bir ülke haline geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "SİHA ithal eden Türkiye'den SİHA ihraç eden Türkiye'ye. Yerli ve milli olarak üretilen Bayraktar TB2, ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye ihraç edildi. Savunma sanayimize liderlik eden Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı