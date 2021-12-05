Ticaret Bakanı Muş: ""Savunma ve havacılık sanayiinde tasarlayan, üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonunu sürdüreceğiz" - Haberler
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Ticaret Bakanı Muş: ""Savunma ve havacılık sanayiinde tasarlayan, üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonunu sürdüreceğiz"

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Bakan Muş'a milli muharip uçağı maketini vermesi Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'21" etkinliğinde konuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Bakan Muş'a milli muharip uçağı maketini vermesi

Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'21" etkinliğinde konuştu. (2)

Ticaret Bakanı Muş: Savunma ve havacılık sanayiinde tasarlayan, üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonunu sürdüreceğiz

Ticaret Bakanı Muş: Savunma ve havacılık sanayiinde tasarlayan, üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonunu sürdüreceğiz

Ticaret Bakanı Muş: Savunma ve havacılık sanayiinde tasarlayan, üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonunu sürdüreceğiz

Babası feci şekilde dövmüştü! Türkiye'nin durumunu merak ettiği Cihan bebek yoğun bakımdan çıktı

Babası feci şekilde dövmüştü! Türkiye'nin durumunu merak ettiği Cihan bebek yoğun bakımdan çıktı

AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri

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