Ticaret Bakanı Muş: ""Savunma ve havacılık sanayiinde tasarlayan, üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonunu sürdüreceğiz"
AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Bakan Muş'a milli muharip uçağı maketini vermesi Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'21" etkinliğinde konuştu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Bakan Muş'a milli muharip uçağı maketini vermesi
Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'21" etkinliğinde konuştu. (2)