Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Savunma sanayisinde hedef mutlak yerlilik"

06.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:50

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Başkanlığımızın 2020 ve sonrası için belirlediği hedef; temel ve ileri teknolojilerde mutlak yerlilik. Bu hedefe ulaşabilmenin temel taşının, sanayi ekosistemi içindeki tüm paydaşların iş birliğinin etkin olarak sağlanması olduğuna inanıyoruz." dedi.

Kocaeli Bilim Merkezi'ni ziyaret eden Demir, burada yetkililerden bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nın açılış törenine katılan Demir, bu tür fuarların önemine değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Savunma sanayisinde geliştirilen teknolojilerin daha sonra sivil alana hizmet eder hale geldiğine işaret eden Demir, "Birçok teknolojinin ve buluşun ilk örneği savunma sanayisinde verilmesine rağmen sivil alanda da nice buluşlara ve uygulamalara yol açmıştır. Bu fuar, vitrin olma hasebiyle hem firmalarımızın birbirlerini tanıması hem de uluslararası vitrinde kabiliyetlerini göstermesi açısından önemli." diye konuştu.

Demir, yakın zamana kadar savunma sanayisinde yeterince yer aldığını düşünmedikleri bu bölgenin Saha İstanbul yapılanmasıyla beraber savunma sanayisine önemli katkılarda bulunabileceğini gördüklerini vurguladı.

"Savunma sanayisi ihracatı her sene artıyor"

Savunma sanayisi ihracatının her sene artan bir ivme gösterdiğinin altını çizen Demir, "Bunun çok daha hızlı bir gelişime gebe olduğunu da biliyoruz. Bu açıdan sürdürülebilir savunma sanayisi ve genelde de sürdürülebilir sanayi ekosistemi içinde ihracatın önemi yadsınamaz. Bu açıdan fuarın da ihracat anlamında, inşallah hayırlı neticeler getirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir, Türkiye'nin bu alanda bir eşik atlama seviyesine geldiğini dile getirerek, Türkiye'nin artık iyi metal kesen, işleyen, çeşitli takım tezgahlarıyla hassas imalat yapan ülke olmaktan bir boyut daha öteye geçmesi gerektiğini kaydetti.

Klasik uygulamalar ve teknolojilerin ötesinde artık dijital dünyaya geçilen akıllı sistemlerin konuşulduğu dönemde yeni teknolojilerin hayata geçirilmesinin ve dünya piyasasında yeni buluşlarla ortaya çıkmış, teknolojik derinliği olan şirketlerin boy göstermesinin önemine işaret eden Demir, "Bu şirketler, Türkiye'nin diğer kesimlerinde de harekete geçmek isteyen büyük bir potansiyeli olan sanayicilerimizin üzerine bir ışık tutacaktır, onlara liderlik edecektir." dedi.

Demir, savunma sanayisi olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin harekete geçirilmesi, çeşitli teknolojilerin uygulanması, kabiliyetlerin tespiti ve onların harekete geçirilmesi için projeleri olduğunu aktardı.

Savunma sanayisindeki hedeflerden bahseden Demir, "Başkanlığımızın 2020 ve sonrası için belirlediği hedef; temel ve ileri teknolojilerde mutlak yerlilik. Bu hedefe ulaşabilmenin temel taşının sanayi ekosistemi içindeki tüm paydaşların iş birliğinin etkin olarak sağlanması olduğuna inanıyoruz. Başkanlığımızın hedef, politika ve stratejisi çerçevesinde, bilimsel çalışmaları sanayileştirmek ve ekonomik değere çevirmek üzere bu fuarın da bu yönde bir adım atmaya vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Konuşmasının ardından fuarın açılış kurdelesini kesen Demir, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz ile stantları gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Demir, daha sonra KSO'da düzenlenen programda sanayicilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA