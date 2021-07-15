SSB'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi
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SSB'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Haberler | Politika

SSB'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Anma Programı gerçekleştirildi.

SSB'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Anma Programı gerçekleştirildi.

Koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülen anma programlarının bu yılki teması "Türkiye Geçilmez" olarak belirlendi. Savunma Sanayii Başkanlığı'nda düzenlenen etkinlikte bu tema kapsamında hazırlanan video gösterimi gerçekleştirildi ve 15 Temmuz Destanı ile bu destanı yazan kahramanlar konuşmalarla anıldı.

Programa Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Vali Yardımcısı Ediz Sürücü ve SSB çalışanları katıldı.

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, programda yaptığı konuşmada hain FETÖ terör örgütünün devleti ele geçirmek için kalkıştıkları darbe girişiminin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletin ve milletin basireti ve kararlılığıyla önlendiğini söyledi. "Bugünün Türkiye'sinde, yarına daha umutla bakabilmemiz için şimdi çok çalışmalı ve Türkiye'yi Küresel Güç Türkiye hedeflerine ulaştırmalıyız" diyen Demir sözlerini şöyle sürdürdü: "Savunma sanayii alanında Dünya'nın önde gelen ekonomilerinden biri haline gelen Türkiye'yi projelerimizle, yatırımlarımızla, sürekli gelişen, milli ve yerli sistemlerle donatmalıyız. Savunma sanayiinde Tam Bağımsız Türkiye hedefimiz için bugün daha çok çalışmalıyız. İç ve dış mihraklara karşı içinde bulunduğumuz bu mücadelede bıkmadan, usanmadan, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise o gece yaşananları anlattığı, dokuz dile çevrilen "Gazi Meclis'te O Gece" isimli kitabından alıntılarla, 5 yıl önce yaşanan hain darbe girişimine dair çeşitli anekdot ve anılarını paylaştı. O gün TBMM'de milletvekili olarak görev yapan Ünüvar, tarihe not düşmenin önemine vurgu yaparak, yaşananları sürekli hatırlatmak gerektiğini ifade etti. Ünüvar, "Allah bir daha böyle bir gece yaşatmasın, böyle bir kitap da yazdırmasın" dedi.

SSB'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi
SSB'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi
SSB'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi
SSB'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi
SSB'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi
SSB'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi
SSB'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi
SSB'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik

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