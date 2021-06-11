Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Elazığ Valiliğini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Elazığ Valiliğini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, "ilimize ve ülkemize önemli katkılarda bulunması muhtemel projeler, iş alanları, işbirlikleri açmak üzere istişarede bulunmak, bir yol haritası çizmek istiyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, "ilimize ve ülkemize önemli katkılarda bulunması muhtemel projeler, iş alanları, işbirlikleri açmak üzere istişarede bulunmak, bir yol haritası çizmek istiyoruz." dedi.

Beraberinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Valiliği ziyaret eden Demir, Şeref Defterini imzaladı, Vali Erkaya Yırık ile görüştü.

Burada bir konuşma yapan Demir, Elazığ'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Elazığ'ın kalkınması için sanayi alanında yapılabilecekleri zaman zaman istişare ettiklerini belirten Demir, şöyle dedi:

"Ülkemizde giderek göz dolduran, öne çıkan savunma sanayii sistemi ile ilgili temaslarda bulunmak ve yine savunma sanayimizin çok değerli şirketleri, onların genel müdürleri ile beraber sahada olmak, birebir temasta bulunmak, neler yapılabileceğini istişare etmek, inşallah da bu istişare neticesinde ilimize ve ülkemize önemli katkılarda bulunması muhtemel projeler, iş alanları, işbirlikleri açmak üzere istişarede bulunmak, bir yol haritası çizmek istiyoruz. Bunun geleceğe yönelik önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz."

Demir, geçmişte de bu kapsamda bazı adımlar attıklarını belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ama bu sefer daha umutluyuz. İnşallah savunma sanayii alanı başta olmak üzere sanayinin diğer alanlarında yetkinlik oluşturmak, ticaret ve sanayi odası başkanımız ve ilgili kuruluşların da desteği ile burada bir varlık göstermek, üniversitemiz, araştırma kuruluşlarımız, sanayicilerimizle beraber ülkemize ve ilimize katkıda bulunmak ve ülkemizin bu teknoloji yolculuğunda pay sahibi olabilmek, bu gurura ortak olabilmek önemli. Buna vesile olabilirsek ne mutlu diyorum."

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Elazığ Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Elazığ Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Elazığ Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Elazığ Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Elazığ Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Elazığ Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Elazığ Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Elazığ Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Elazığ Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Elazığ Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Elazığ Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Elazığ Valiliğini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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