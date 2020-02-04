Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Sadece Türkiye için değil küresel firmaların da ilgisini çeken bir...

04.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:01

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Sadece Türkiye için değil dünya çapında ses getiren, küresel firmaların da ilgisini çeken bir merkez olacak" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yapımı devam eden Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir, "İlerleyen zamanlarda yapılacak başka faaliyetlerle burası Ankara ve Türkiye'nin havacılık ve uzay anlamında kalbinin atacağı bir nokta olacak" dedi. Demir, faaliyete geçen bir firmanın ilk ihracatını yaptığını da dile getirdi.



"Şuana kadar 120 civarında şirketin başvurusu var"



Havacılık ve Uzay Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmalara hız verildiğini ifade eden Demir, "7. 2 milyon metrekarelik bir alana yayılmasını planladığımız arazide öncelikle 4.5 milyon metrekarelik arazi tahsisi ile başladık. Diğer kamulaştırılacak alanlar daha sonra çalışılacak. Şuana kadar 120 civarında şirketin başvurusu var. Arazi tahsisi yapılmış durumda. Arazi tahsisi yapılan firmalarımız birer, ikişer faaliyete başladılar. Bazıları tesislerini kurdu. Nihai noktaya ulaştığımızda 20 bin üzerinde istihdam planladığımız bu yer havacılık ve uzay alanında bir ihtisas organize sanayi bölgesi olmasının yanısıra burada bir ekosistem oluşturulacak. TUSAŞ'ın bitişiğinde bir arazi. Bu organize sanayi bölgesinin yanına bir de teknopark planımız var. İlerleyen zamanlarda yapılacak başka faaliyetlerle burası Ankara ve Türkiye'nin havacılık ve uzay anlamında kalbinin atacağı bir nokta olacak. Bunun için faaliyetlerin bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz. Firmalarımız gayretliler. Biz altyapı faaliyetlerini tamamlıyoruz. Arazi tahsisi alan firmalar kendi planlarını yapıyorlar. Bu şekilde inşallah Türkiye için çok önemli bir katma değer sağlayacak. Sadece 20 bin kişilik istihdamdan bahsetmiyoruz. Kaliteli bir iş gücü ve yüksek katma değer sağlayacak. Teknolojik anlamda da teknolojik üretimler yapacak bir yerden bahsediyoruz" şeklinde konuştu.



"Havacılık ve uzay anlamında ülkemizin önünü açacak diye bekliyorum"



Tesisin bilim, teknoloji ve sanayinin buluşacağı bir yapı olacağına dikkat çeken Demir, "Üretim anlamında, imalat teknolojileri anlamında mükemmeliyet merkezi olacak. Sadece sanayicilerimiz üretim yapmayacaklar. Aynı zamanda üretim teknolojileri ile ilgili üniversitelerimizin de, büyük firmalarımızın da içinde bulunacağı modern üretim tekniklerinin alana sunulacağı ve geliştirileceği bir merkezimiz de olacak. Böylece bu yapı bilimin, teknolojinin, sanayinin buluştuğu bir ortam olacak. Havacılık ve uzay anlamında ülkemizin önünü açacak diye bekliyorum" diye konuştu.



"Sadece Türkiye için değil dünya çapında ses getiren, küresel firmaların da ilgisini çeken bir merkez olacak"



Sanayicinin ilişkiler kurabileceği bir sistem içinde olmak isteyeceğinin altını çizen Demir, "Bitmiş halini gördüğünüzde herkesin iştahını kabartacak bir yer olacak. Sadece arazi ve tesis anlamında düşünmeyin. Ekosistemden bahsediyoruz. Sanayici nerede olmak ister? Sanayici kendisini bulacağı, kendi işiyle ilgili işini halledebileceği, ilişkiler kurabileceği, alt ve üst yüklenici zincirini kurabileceği sistem içinde olmak ister. Bu anlamda işleyen bir mekanizmanın çarklarından birisi olacak. Boşa dönen bir dişli olmak yerine diğer dişlilerle beraber çalışıp bu mekanizmayı döndürecek ve burada önemli katma değerler oluşturuacak. Ayrıca burası sadece Türkiye için değil, dünya çapında ses getiren, küresel firmaların da ilgisini çeken bir merkez olacak. Şuanda dahi çeşitli firmalar buradaki yapılanmayı duyduklarında buraya ilgi gösterdiklerini belirtiyorlar" şeklinde konuştu.



"Faaliyete geçen firmamız ihracatını yaptı"



Parseller arttıkça firma sayısının artacağını belirten Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Şuan 120 firma sırada ama sırf parseller sınırlandırılmış bir yapı düşünmüyoruz. 'Şu kadar firmamız var' diyemiyoruz. Arazimiz dolduğu zaman firma sayımız bitecek. Şuanda faaliyete geçen firmalarımız var. 2022 sonunda bizim bütün faaliyetlerimiz tamamlandığında firmalarımız kendi inisiyatiflerine göre tahsis edilen arazilerinde yapacakları faaliyetler ve binaları ile berbaer işletme alma süreçleri var. Bu süreçleri biz mümkün olduğunca hızlandırmaya çalışıyoruz. 2022'den sonra bütün altyapı tamamlanacağı için bütün firmalarımız önünde hiçbir engel kalmayacak. Hızla üretime başlayacaklar. 2022 sonunda burası tıkır tıkır işleyen onlarca tesisin olduğu bir yer olacak. Faaliyete geçen firmamız ihracatını yaptı. Pratik anlamda teknoparkta faaliyette olan firmalarımız var. Sistemin bir parçası oldular. Bitişikte TUSAŞ'ın olması büyük bir katma değer. Sadace havacılık ve uzay anlamında çalışmalar yapılacak. İnşallah burada oluşturulacak olan cazibe merkezi Türkiye'nin belki de dünya çapında da ses getirecek havacılık ve uzay merkezi olacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA