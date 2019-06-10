Savunma Sanayii Başkanı Demir: S-400 için teknik ekip kurulması teklifimize ABD'den yanıt yok

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir S-400'ler konusunda Washington ve Ankara ortaklığında kurulmasını önerdikleri teknik ekiple ilgili ABD'nin hiçbir adım atmadığını açıkladı.

Bilkent Üniversitesi'nde bir fuara katılan Demir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Demir, Rusya'dan alınması planlanan S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin, "S-400 konusunda Türkiye'nin tavrı net, bu hep söylendi. Geç, erken ama net bir tavır var. 'Biz bu meseleyi bitirdik.' diye defalarca söylendi." dedi. Euronews.com'da Görüntüle