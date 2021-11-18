Savunma Sanayii Başkanı Demir: Parmak sallamalara aldırmadıkça yolumuzda gideriz

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Milli değerlerimize bağlı kaldığımız sürece, milletimize güvendiğimiz sürece; falanca dış gücün parmak sallamasına, filancanın desteğine ihtiyaç duymak gibi bir duyguya kapılmadığımız sürece, o parmak sallamalara aldırmadığımız müddetçe kendi yolumuzda gideriz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Konya Sanayi Odası organizasyonuyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Fuarı', Savunma Sanayii Başkanı Demir'in katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, "Konya'mızın savunma sanayindeki her geçen gün artan kararlılığını ve motivasyonunu gururla görüyorum. Bugün Konyalı sanayicilerimiz ülkemizin yerli ve milli projelerinde yer alıyor, yerlileştirme çalışmalarına destek veriyorlar. Ülkemizdeki 650 silah ve mühimmat üreticisi firmanın yüzde 62'sinin yani 398'inin Konya'mızda olduğunu görüyoruz. Şehir olarak, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında ilk 3'e kalıcı bir şekilde yerleşmeyi hedefliyoruz" dedi.

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