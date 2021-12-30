Savunma Sanayii Başkanı: "Bugün KKK'ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik" - Haberler
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Savunma Sanayii Başkanı: "Bugün KKK'ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik"

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Politika

Savunma Sanayii Başkanı: "Bugün KKK'ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik" Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, " Bugün KKK'ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı: "Bugün KKK'ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, " Bugün KKK'ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılamak için yılın son günlerinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün KKK'ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Yarın teslimatlarımıza devam edeceğiz, takipte kalın" ifadelerine yer verdi.

Savunma Sanayii Başkanı: Bugün KKK'ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik

Savunma Sanayii Başkanı: Bugün KKK'ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik

Savunma Sanayii Başkanı: Bugün KKK'ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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