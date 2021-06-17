Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Kendisi hafif etkisi ağır ALPAGU'dan tam isabet"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM tarafından milli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilen, sabit kanatlı akıllı vurucu İHA sistemi ALPAGU, mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM tarafından milli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilen, sabit kanatlı akıllı vurucu İHA sistemi ALPAGU, mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendisi hafif etkisi ağır ALPAGU'dan tam isabet! STM'nin milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği tek er tarafından gece-gündüz etkin operasyon yapabilen Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerini kullandı.

"ALPAGU'DAN HEDEFE TAM İSABET"

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tek er tarafından gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen ALPAGU, Aksaray Atış Alanında gerçekleştirilen test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Fırlatıldıktan sonra, yaklaşık 10 dakika boyunca uçuşunu gerçekleştiren ALPAGU, görüntü takip yazılımı vasıtasıyla hedef takibini yapmıştır. Yüksek manevra kalibiyeti ile hedef tarafından son ana kadar tespit edilemeyen ALPAGU, üzerindeki mühimmat ile hedefini imha etmiştir" denildi.

ALPAGU HAKKINDA

ALPAGU Taşınabilir Sabit Kanatlı Akıllı Mühimmat Sistemi, kara unsurları için taktik seviyede hem keşif ve gözetleme, hem de görüş hattı dışında kalan hedeeri yüksek isabetle vurmak için tasarlanmış, tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile görev yapabilen sabit kanatlı taşınabilir bir akıllı mühimmat sistemidir. ALPAGU, STM tarafından milli imkanlarla geliştirilen gömülü ve gerçek zamanlı görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmaları yardımıyla sabit veya hareketli hedeere karşı gece-gündüz etkin olarak kullanılabilmektedir. Sistem; "Sabit Kanatlı Akıllı Mühimmat Sistemi", "Fırlatıcı Lançer" ve "Yer Kontrol İstasyonu" bileşenlerinden oluşmaktadır.

KABİLİYETLER - YETKİNLİKLER

Gündüz ve gece etkin operasyon

Tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş

Hareketli hedeerde hedefe yönelim ve takip

Yüksek performanslı seyrüsefer, kontrol ve güdüm algoritmaları

Tek er tarafından kullanılabilme

Uçuş sonlandırma veya kendini imha modları

Gelişmiş ve özgün elektronik mühimmat emniyeti, kurma ve ateşleme

Özgün milli gömülü donanım ve yazılım

Yüksek yanal görüş açısı

Görüntü işleme tabanlı kontrol uygulamaları

Gömülü ve gerçek zamanlı nesne tespit, teşhis, takip ve sınıandırma

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Menzil: < 10 km

Görev Süresi: 10 dakika

Görev Irtifası: 400 ft (AGL)

Seyir Hızı: 50 knot

Maksimum Hız: 65 knot

Ağırlık: 1.9 kg

Sıcaklık: -20/ + 50 C

Güç: LiPo Batarya

Hazırlık Süresi: Azami 1 dakika

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı