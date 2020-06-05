Savunma Sanayii Başkanı Demir: "İnsansız sistemlerimize yeni teknolojiler ekleyerek geleceğin...
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Savunma Sanayii Başkanı Demir: "İnsansız sistemlerimize yeni teknolojiler ekleyerek geleceğin...

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "İnsansız sistemlerimize yeni teknolojiler ekleyerek geleceğin harekat ortamına hazırlanıyoruz.

05.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:34

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "İnsansız sistemlerimize yeni teknolojiler ekleyerek geleceğin harekat ortamına hazırlanıyoruz."

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir,"İnsansız sistemlerimize yeni teknolojiler ekleyerek geleceğin harekat ortamına hazırlanıyoruz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dedi:

" İnsansız sistemlerimize yeni teknolojiler ekleyerek geleceğin harekat ortamına hazırlanıyoruz. ROBOTİM Projesiyle yapay zeka destekli insansız hava ve kara araçlarımızın sürü halinde, GPS olmayan ortamda ve tam otonom olarak görev icra edeceği bir sistem oluşturacağız. Projeyle kara ve hava araçlarının kendilerine has operasyonel avantajları en verimli şekilde kullanılacak, keşif ve gözetleme görevleri için sürü içerisinde iş paylaşımı, farklı sensör verilerinin birleştirilmesi, ortak taktik ve davranış algoritmaları geliştirilecek. İşbirlikçi Robotlar (İHA'lar ve İKA'lar) ile Otonom Keşif, Güdüm ve Seyrüsefer Projemizde Polonom-SelviTech iş ortaklığı ana yüklenici, TÜBİTAK BİLGEM, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi alt yüklenici olarak yer alıyor. "

Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'İnsansız sistemlerimize yeni teknolojiler ekleyerek geleceğin...

Kaynak: İHA

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