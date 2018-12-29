Savunma Sanayii Başkanı Demir'in Oyu "Dolunay ve Yerli İha"Ya

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "Yaşam" kategorisinde tercihini "Dolunay ve Yerli İHA" fotoğrafından yana kullandı.

Demir, makamında, AA foto muhabirlerince bu yıl yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe Engel Yok" fotoğrafını seçen Demir, "Bu fotoğraf direniş ruhunun ne kadar derin olduğunu ve hiçbir engel tanımadığını gösteren bir mesaj veriyor. Yüzündeki ifadeden de ne kadar kararlı olduğu anlaşılıyor." dedi.

Demir, "Yaşam" kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve Yerli İHA" fotoğrafına oy vererek, insansız hava araçlarının gökyüzünde bu şekilde görüntülenmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

İsmail Demir, "Spor" kategorisinde ise oyunu Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı Savaş Oyunu" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Kaynak: AA