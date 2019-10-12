Savunma sanayii başkanı demir: hisar-a'da seri üretime geçiliyor (2)

12.10.2019 17:01

SİSTEM TEST EDİLDİ

Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek olan HİSAR-A projesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, projenin atışlı testlerinin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımıyla Aksaray Atış Alanı'nda Aselsan ve Roketsan tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

Kaynak: DHA