Savunma Sanayii Başkanı Demir: HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptık
Savunma Sanayii Başkanı Demir: HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptıkSAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mk-82 güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm yeteneğiyle hassas vuruş kabiliyeti kazandıran HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptıklarını duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı Demir: HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptık
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mk-82 güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm yeteneğiyle hassas vuruş kabiliyeti kazandıran HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptıklarını duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hava gücümüzün önemli unsuru güdüm kitlerimizin teslimatları sürüyor. Mk-82 güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm yeteneğiyle hassas vuruş kabiliyeti kazandıran HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptık" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı