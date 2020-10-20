Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Her şey vatan için"
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Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Her şey vatan için"

20.10.2020 12:09 | Son Güncelleme: 20.10.2020 12:20
Savunma Sanayii Başkanı Demir:

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Savunma Sanayii'nin ürettiği yerli platformlar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç kattığını vurguladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Savunma Sanayii'nin ürettiği yerli platformlar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç kattığını vurguladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Savunma Sanayiimiz ürettiği yerli platformlarla havada, karada, denizde ve her yerde Kahraman Mehmetçiğimizin gücüne güç katıyor. Her şey vatan için" ifadelerini kullandı. Ayrıca Başkan Demir, yaptığı paylaşımda, üretilen savunma malzemelerinin sahada kullanımına ait görüntülere de yer verdi.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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