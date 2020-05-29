Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Her segmentte her silahımız olsun demek yerine belli alanlarda...
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Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Her segmentte her silahımız olsun demek yerine belli alanlarda...

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Her segmentte her silahımız olsun demek yerine belli alanlarda derinleşmek gerekiyor" "Artık ihraç edilen ürünlerimizin küresel arenada kabul gördüğünü fark ediyoruz" Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Her segmentte her silahımız olsun...

29.05.2020 00:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 01:00

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Her segmentte her silahımız olsun demek yerine belli alanlarda derinleşmek gerekiyor"

"Artık ihraç edilen ürünlerimizin küresel arenada kabul gördüğünü fark ediyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Her segmentte her silahımız olsun demek yerine belli alanlarda derinleşmek gerekiyor dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SETA Vakfı tarafından düzenlenen "Web Panel: Covid-19 Sonrası Türk Savunma Sanayii, Riskler ve Fırsatlar" online etkinliğine katıldı.

Türkiye'nin bugün İHA/SİHA konusunda öne çıktığının belirten Demir şu ifadeleri kullandı:

"Her segmentte her silahımız olsun demek yerine belli alanlarda derinleşmek gerekiyor. Alan belirlemenin yanında her şey yerli ve milli olsun heyecanını yanlış yorumlamamalıyız. Biz savunma sanayisinde stratejik alanları belirlemeyi vurguluyoruz. Alanları belirlerken ve tedarik sisteminizi kurarken, astarı yüzünden pahalı olan işlerin peşinden koşarsanız kaynak israfına da yol açmış olursunuz."

"İhracat olmadan sürdürülebilirliği sağlamak zor"

İhraç edilen ürünleri küresel alanda kabul gördüğünü ifade eden Demir, "Sürekli kendi içimizde üreterek savunma sanayimizi de sürdürülebilir kılmamız çok zor. İhracat konusunda da kabiliyetli hale geldik. Artık ihraç edilen ürünlerimizin küresel arenada kabul gördüğünü fark ediyoruz. Savunma sanayinin sürdürülebilirliği için bu çok önemli. Bir taraftan şirketlerin uzmanlaşması için bazı şirketleri o alanlarda desteklerken bir yandan da aynı alanda alternatifsiz kalmamak gerekiyor. Bu gerçekten çok ince bir çizgi" diye konuştu.

Savunma sanayin konusunda gençlere çok önem verdiklerinin altını çizen Demir, "Biz özellikle gençlere çok önem veriyoruz. İlk aşamada gençlerin ortaöğretim seviyesinde gelecek için hayallerinde savunma ve yeni teknolojilerinin oluşmasını istiyoruz. Üniversitelerde, yüksek lisans ve doktora alanında da proje gruplarını desteklemek de bizim için öncelik taşıyor. 'Vizyoner Genç' diye bir platform oluşturduk. Bu platformda gençlerimizin buluşmasını istiyoruz. Gerek staj başvuruları olsun, gerek iş başvuruları olsun, gerekse çeşitli projelerini lanse etmek, destek istemek veya proje gruplarını bir araya getirmek noktasında burada bir ortam oluşturmalarını istiyoruz. Burada oluşan fikirleri desteklemek ve parlak girişimleri gündeme almak gibi bir isteğimiz var" şeklinde konuştu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Her segmentte her silahımız olsun demek yerine belli alanlarda...

Kaynak: İHA

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