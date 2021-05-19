Savunma Sanayii Başkanı Demir, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin geleceğinin gençlere emanet olduğunu belirterek, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin geleceğinin gençlere emanet olduğunu belirterek, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından "Gençler, ülkemizin geleceği sizlere emanet. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadeleri ile Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Demir, savunma sanayiinde çalışan gençlerin görüşlerine yer veren bir görüntü de paylaştı. Savunma sanayiinde çalışan gençlerin seslerinin yer aldığı görüntüde, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tam 102 yıl önce yaktığı bağımsızlık ateşinin ışığı bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Hemen her alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de daha güçlü, daha inançlı adımlar atıyoruz. Dışa bağımlılığı en aza indirerek yerli ve milli teknolojileri geliştirmek için devletimizin desteğiyle aralıksız çalışıyoruz. Ezelden beri hür yaşamış milletimizin ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşaması için üretiyor, gençliğimizi ve enerjimizi bu amaç doğrultusunda kullanıyoruz. Bizler kahraman ecdadımızın emanetine Türk mühendisler olarak sahip çıkıyoruz. İstiklal ve istikbalimiz için" ifadeleri yer aldı.

(Mustafa Cenik - Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa Valiliği, Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı haberlerini yalanladı
Şanlıurfa Valiliği, Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı haberlerini yalanladı
Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Abdullah Gül Devlet Bahçeli Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu
Magazin Cansu Dere Feyza Aktan Pınar Altuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Töre Hakan Arslan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 12:25:45. #1.13#

title